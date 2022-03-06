حقوق الإنسان بالنواب تلتقى مشيرة خطاب لبحث استراتيجية المجلس القومى الجديدة

القاهرة - سامية سيد - تلتقي لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان مع المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، ذلك لعرض التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان ورؤية واستراتيجية المجلس الجديد بعد اقرار تشكيله من قبل رئيس الجمهورية في ديسمبر الماضي.

ويدخل في اختصاصات لجنة حقوق الإنسان في اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة برقم 1 لسنة 2016 والمعدله بالقانون رقم 136 لسنة 2021، الحقوق والحريات، التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى، والقانون الدولى لحقوقالإنسان، تقارير المجلس القومى لحقوقالإنسان، الجوانب المتعلقة بحقوقالإنسان فى تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، والشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان، التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون حقوق الإنسان.

يشار إلي أن نتيجة انتخابات هيئة مكتب لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني أسفرت عن فوز النائب طارق رضوان برئاستها، فضلا عن فوز كلا من النائبان أيمن أبو العلا، ومحمد عبد العزيز بوكالتها، ومحمد تيسير مطر بأمانه السر.