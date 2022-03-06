شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأوكراني: مقتل أكثر من 11 ألف جندي روسي منذ بدء الحرب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم، أن أكثر من 11 ألف جندي روسي قتلوا منذ بدء الحرب.

وأكدت القوات الجوية الأوكرانية، أنها أسقطت 5 مقاتلات روسية و4 مروحيات، مشيرة إلى أن 3 آلاف متطوع أميركي سيشاركون في كتيبة دولية لمقاومة الغزو الروسي.

وحذرت هيئة الأركان الأوكرانية، من أن القوات الروسية تتجه نحو محطة كانيف للطاقة الكهرومائية جنوب العاصمة كييف.

وأشار مستشار الرئيس زيلينسكي، إلى أن بلاده تفكر بإقامة معسكرات لاستيعاب العدد الكبير من الأسرى الروس.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية، أن السلطات جندت عشرات الآلاف للقتال ضد القوات الروسية.

من ناحيتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها دمرت 69 مقاتلة أوكرانية على الأرض و24 في الجو و778 دبابة، مؤكدة أنه تم تدمير 2203 من مواقع البنية التحتية العسكرية الأوكرانية منذ بدء العملية.

فيما الخليج 365 العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تقدمها لليوم الحادي عشر وسط مناشدة الأمم المتحدة بضرورة وقف القتال في أسرع وقت.