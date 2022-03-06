شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تتوقع ارتفاع أعداد اللاجئين الأوكرانيين اليوم إلى مليون ونصف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت منظمة الأمم المتحدة، أنها تتوقع ارتفاع أعداد اللاجئين الأوكرانيين اليوم إلى مليون ونصف. وجددت مطالبتها بضرورة وقف القتال والمعارك الدائرة بين الروس والأوكرانيين وبشكل فوري. من جانبه، دعا مستشار ألمانيا، الرئيس الروسي بوتين لوقف الحرب في أوكرانيا والسماح بدخول مساعدات إنسان فيما دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الدول الأخرى لتأييد خطة العمل الخاصة بأوكرانيا التي أعدتها حكومته. يذكر أن الخطة 6 بنود تشمل حشد المساعدة الإنسانية الدولية لدعم أوكرانيا، وتقديم المساعدة لكييف في الدفاع عن الأراضي الأوكرانية، وممارسة أقصى قدر ممكن من الضغط على روسيا لإنهاء غزوها لأرضي الغير.

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