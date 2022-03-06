شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربي : التكامل الاقتصادي بات ضرورة مُلِحَة لا غنى عنها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي إلى التكامل والتضامن الاقتصادي فيما بين الدول العربية، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني العالمية الراهنة، والتي فرضت صعوبات وتحديات اقتصادية غير مسبوقة، وسيكون لها تأثيرها المباشر على الأوضاع المعيشية للمواطن العربي، لاسيما في بعض الدول العربية محدودة الموارد.

وأشار العسومي في بيان اليوم، إلى أهمية التكاتف بين الدول العربية، ومساعدة الدول الأكثر تضررًا من الأوضاع والأزمات والتحديات الراهنة، بهدف تعزيز قدرتها على مواجهة تلك التحديات، والتقليل قدر الإمكان من آثارها على مواطنيها، لافتًا الانتباه إلى أن هذا التكاتف سيوفر الحماية من أي تبعات سلبية.

وأكد رئيس البرلمان العربي، مجددًا أن التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، والوقوف إلى جانب الدول الأكثر احتياجًا، بات ضرورة مُلِحَة لا غنى عنها، من أجل النهوض بالواقع العربي، خصوصًا وأن العالم أجمع يعيش حاليًا عصر التكتلات الاقتصادية، ولا توجد دولة منفردة مهما كانت إمكاناتها الاقتصادية، قادرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم.