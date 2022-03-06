شكرا لقرائتكم خبر عن راب: الصراع في أوكرانيا قد يدوم شهورا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب اليوم الأحد أن يستمر الصراع في أوكرانيا شهورا إن لم يكن سنوات مضيفا أن الحلفاء الدوليين سيحتاجون إلى إظهار "قوة تحمل استراتيجية" لضمان إخفاق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا.

وقال راب لشبكة سكاي نيوز "مهمتنا مع حلفائنا هي ضمان فشل بوتين في أوكرانيا وسوف يستغرق الأمر بعض الوقت نحن. نتحدث عن شهور، إن لم يكن سنوات، وبالتالي علينا إظهار بعض القدرة الاستراتيجية على التحمل لأن هذا لن ينتهي في أيام".