شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تجري اختبارات لتطوير «قمر استطلاع صناعي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت كوريا الشمالية ، اليوم الأحد ، إنها أجرت "اختبارًا مهمًا" آخر لتطوير "قمر استطلاع صناعي".

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في تقرير نشرته باللغة الإنجليزية: إن "الإدارة الوطنية لتطوير الفضاء الجوي وأكاديمية علوم الدفاع في البلاد أجرتا اختبارًا مهمًا آخر، امس السبت، في إطار خطة تطوير "قمر استطلاع صناعي".

وأضافت الوكالة أنها "أكدت من خلال الاختبار موثوقية نظام نقل البيانات واستقبالها للقمر الصناعي ونظام قيادة التحكم وأنظمة التحكم الأرضية المختلفة". ولم تقدم الوكالة تفاصيل إضافية في تقريرها حول هذا الشأن.

وفي اليوم السابق، أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا باتجاه البحر الشرقي، وهو تاسع استعراض للقوة من قبل الشمال، وفقًا لما ذكره الجيش الكوري الجنوبي؛ حيث قالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إن الصاروخ أُطلق من منطقة سونان في بيونج يانج، وحلق لمسافة حوالي 270 كيلومترا على ارتفاع يبلغ نحو 560 كيلومترا.

وجاءت التجربة الصاروخية الكورية الشمالية وسط مخاوف من أنها قد تطلق صاروخًا بعيد المدى تحت ستار إطلاق صاروخ فضائي، حيث هددت بيونج يانج في يناير الماضي بالتراجع عن تعهدها المستمر منذ سنوات بالتوقف عن إجراء تجارب نووية وتجارب صواريخ باليستية عابرة للقارات.

ويقول مراقبون إن أحدث تجربة صاروخية لكوريا الشمالية قد تكون مقدمة لاستعدادات