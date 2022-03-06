روسيا تستأنف عمليتها العسكرية ضد ماريوبول الأوكرانية

موسكو: أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت أنها استأنفت عملياتها في أوكرانيا بعدما أعلنت عن وقف لإطلاق النار في وقت سابق من اليوم للسماح بإجلاء سكان مدينتين محاصرتين.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف في تصريحات مصوّرة إنه نظرا إلى غياب الرغبة من الجانب الأوكراني في التأثير على القوميين أو تمديد وقف إطلاق النار، استؤنفت العمليات (العسكرية) عند الساعة 18,00 بتوقيت موسكو (15,00 ت غ).

وفي وقت سابق السبت، أعلنت روسيا وقفا لإطلاق النار وأفادت بأنها فتحت ممرّات إنسانية ليتمكن المدنيون من مغادرة مدينة ماريوبول الاستراتيجية الساحلية وفولنوفاخا المجاورة.

وقال كوناشينكوف إن أي مدني لم يتمكن من المغادرة عبر الممرات الإنسانية.

وأضاف أن التشكيلات القومية تستخدم سكان المدينتين كدروع بشرية.

وذكر أن كتائب قومية استغلت وقف إطلاق النار لإعادة تنظيم صفوفها وتعزيز مواقعها.

وأفاد مسؤولون في ماريوبول المحاصرة من القوات الروسية، السبت أنهم يؤخّرون إجلاء المدنيين، متّهمين القوات الروسية بخرق وقف إطلاق النار.

