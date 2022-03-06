القبض على إرهابيين أثنين وتاجر مخدرات في ثلاث محافظات

وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "بعمليات منفصلة نفذت وفق معلومات دقيقة لشُعبْ استخبارات الفرق الاولى والعاشرة والسادسة عشرة وبالتعاون مع استخبارات الالوية في تلك الفرق وبمشاركة قوات تابعة لقيادة القوات البرية في قواطع العمليات، اسفرت عن القاء القبض على ارهابيين اثنين في محافظتي ديالى ونينوى ، وهما من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤ إرهاب".وأشار البيان إلى أنه "تم القاء القبض على احد تجار المخدرات في محافظة الانبار، وقد تم تسليم الارهابيين الى جهات الطلب".

وتابع، "فيما جرى تسليم تاجر المخدرات الى الجهة المختصة وفق احكام المادة ٢٨ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية".

