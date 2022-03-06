المالكي يدعو للوقوف بوجه المخططات التي تستهدف وحدة العراق

بغداد - ياسين صفوان - دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأحد، إلى الوقوف بوجه المخططات التي تستهدف وحدة العراق.

وقال المالكي في تدوينة على تويتر تابعتها الخليج 365، "تحل علينا في هذه الايام ذكرى الانتفاضة الشعبانية المباركة، مستذكرين بطولات شعبنا العراقي رجالا ونساء بكل تنوعاته وطبقاته، التي عبرت عن رفضها لوحشية النظام الفاشي البعثي وانتهاكاته ضد حقوق الانسان وعدوانه ضد المبادئ والقيم الاسلامية التي يؤمن بها الشعب العراقي".



وتابع، " النظام الذي تسببت سياساته الارهابية بانتهاء سيادة العراق ومهدت لدخول القوات الاجنبية إلى العراق. نحَيِّي تلك الاصوات المخلصة، وندعوها الى الاستمرار في الوقوف بوجه كل المخططات التي تستهدف وحدة العراق والنيل من سيادته واستقراره".

