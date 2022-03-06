لبحث تداعيات أزمة أوكرانيا.. الحكومة الكويتية تطلب عقد جلسة سريّة لمجلس الأمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة في الكويت محمد عبيد الراجحي تقدم الحكومة بطلب لعقد جلسة خاصة (سرية) طارئة لمجلس الأمة غداً الاثنين لاطلاع أعضاء المجلس على استعداداتها وإجراءاتها بشأن الاحتمالات كافة التي قد تنجم عن تطورات المواجهة العسكرية بين روسيا وأوكرانيا.



وقال الوزير الراجحي اليوم الأحد إن هذا الطلب يأتي "عملاً بنص المادتين 69 و72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وبالنظر إلى الظروف العالمية الطارئة وتداعيات المواجهة العسكرية الراهنة بين جمهوريتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا وتأثيرها المباشر وغير المباشر إقليمياً ودولياً من الناحية السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والبيئية وغيرها من الأمور الأخرى التي تتطلب منا اليقظة والعمل الدقيق المتواصل والمتابعة المستمرة لتجنب وتخفيف امتداد تلك التأثيرات علينا".

وذكر أنه سيتم خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمة غداً اطلاع أعضاء المجلس على آخر التطورات والأحداث الحالية الدقيقة والاحتمالات كافة التي قد تنجم عن تطورات تلك المواجهة وإجراءات واستعدادات الحكومة بشأنها.