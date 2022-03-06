المملكة السعودية تعلن إلغاء تصاريح الصلاة في المسجد الحرام وزيارة النبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قررت وزارة الحج والعمرة السعودية، الأحد، إلغاء تصاريح الصلاة في المسجد الحرام وزيارة النبي، أسوة بما يتم العمل به في المسجد النبوي.



وأكدت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية أنه سوف تستمر التصاريح لأداء مناسك العمـرة، والصلاة في الروضة الشريفة لضمان الانسيابية وتخفيف الازدحام.

وأكد المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالسعودية هاني بن حسني حيدر، ضرورة التزام قاصدي الحرمين الشريفين من معتمرين ومصلين وزائرين بارتداء الكمامات طوال فترة وجودهم، والتعاون مع العاملين في المسجد الحرام والمسجد النبوي الذين يحرصون على صحتهم وسلامتهم ويعملون على تسهيل أدائهم المناسك والعبادات.

وأدى جموع المصلين، الأحد، صلاة الفجر بالمسجد الحرام دون تباعد جسدي، وذلك بعد قرار وزارة الداخلية برفع الإجراءات الاحترازية وإيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيها.