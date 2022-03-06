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شاهد.. أول صلاة بالمسجد الحرام دون تباعد بعد رفع إجراءات كورونا الاحترازية

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. أول صلاة بالمسجد الحرام دون تباعد بعد رفع إجراءات الاحترازية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أدى جموع المصلين، الأحد، صلاة الفجر بالمسجد الحرام دون تباعد جسدي، بعد قرار وزارة الداخلية برفع الإجراءات الاحترازية.

 

وأصدرت الوزارة قرارا، السبت، برفع الإجراءات الاحترازية وتطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيها.

 

ويوفر المسجد الحرام بيئة صحية وآمنة، حيث تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتنقية هواء التكييف داخل المسجد الحرام 9 مرات يومياً، وتعقيمه بالأشعة فوق البنفسجية قبل إخراجه إلى أرجاء البيت العتيق، من خلال أجهزة تكييف خاصة.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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