صور.. إزالة 79 إعلانًا مخالفًا في شوارع محطة الرمل بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

شن حي وسط الإسكندرية حملات مكبرة على مدار 4 أيام، لإزالة اللافتات والإعلانات المخالفة التي تشوه المظهر العام لشوارع وميادين محطة الرمل ووسط البلد.

وقالت عزة سعد، رئيس حي وسط الإسكندرية، إن الحملة استهدفت شوارع محطة الرمل وتحديدا سعد زغلول على مدار 4 أيام، مشيرة إلى أنه جرى إزالة 79 إعلانًا مخالفًا حتى الآن، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وجه الأجهزة التنفيذية بإزالة جميع الاعلانات المخالفة على مستوى الأحياء، حفاظا على المظهر الحضاري وأموال الدولة.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء لإزالة كافة الإعلانات المخالفة، لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.