صور.. حملة لإزالة التعديات في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر-محمد محروس:

نفذت رئاسة مدينة الأقصر، تحت إشراف العميد طارق لطفي رئيس المدينة بالتنسيق مع شرطة المرافق، بقيادة الرائد على بكري وكيل إدارة شرطة المرافق، حملة لإزالة التعديات والإشغالات التي يتسبب بها أصحاب المحال التجارية والمقاهي والباعة المتجولين، ومتابعة الإلتزام بقرارات مجلس الوزراء بمنع تقديم "الشيشة" في المقاهي حرصاً علي الصحة العامة.

واستهدفت الحملة مناطق "شارع المدينة المنورة، شرق السكة، موقف أرمنت، كوبري ابوالجود، وشارع مدرسة الصنايع".

وأسفرت الحملة عن ضبط العديد من المضبوطات المخالفة الخاصة بالباعة الجائلين والتي تشوه المظهر الحضاري للشارع العام بالإضافة إلى ضبط " ٢ " مقهى مخالف يقدمون الشيشة للزبائن وضبط عدد" ١٥ " شيشة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

شارك في الحملة النقيب علي شيحة من ضباط شرطة المرافق أحمد محمود دياب مدير المتابعة الميدانية وقسم الإشغالات عرفة موسى طايع وعصام عبد الراضي أعضاء المتابعة الميدانية.