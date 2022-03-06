"ميدان طلعت حرب".. في ثالث أيام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

يشهد اليوم الثالث لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية العديد من الفعاليات التي تبدأ بندوة وحفل توقيع كتاب "أمير الصعاليك" عن المخرج السنغالي جبرييل مامبيتي، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا بقاعة رع.

يليها إقامة ندوة وتوقيع كتاب "10 نساء في واحدة" عن الفنانة الراحلة هدى سلطان في إطار تكريمها بالدورة الحالية، بحضور حفيدتها ناهد السباعي والفنان محمود حميده ومؤلف الكتاب الناقد كمال رمزي وذلك في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا بقاعة رع ويديرها الناقد رامي عبدالرازق، وماستر كلاس بعنوان "السيكودراما في السينما المصرية" للفنان الكبير محي إسماعيل، في الساعة الرابعة عصرا بقاعة رع ويديرها جمال عبدالناصر.

وفي الساعة الخامسة والنصف يشهد قصر ثقافة الأقصر يتم عرض فيلم "من أجل زيكو" يليه ريد كاربت للفيلم المصري "2 ميدان طلعت حرب" في الساعة الثامنة مساء بقصر ثقافة الأقصر بحضور مخرجه ونجومه وهو العرض العالمي الأول للفيلم.

وتختتم فعاليات اليوم الثالث، بافتتاح معرض الفن التشكيلي لفناني الصعيد في الساعة السادسة والنصف بكلية الفنون الجميلة.