“الفيلق الدولي” يتوسّع.. أوكرانيا تعلن استعداد آلاف جدد للمشاركة بالقتال

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 مارس 2022 10:08 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلنت وكالة الأنباء الأوكرانية، اليوم الأحد، إن 3 آلاف متطوع أميركي أبدوا استعدادهم للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية، في مواجهة الهجوم الروسي المستمر منذ 24 شباط الماضي.

وأفادت الوكالة نقلا عن قناة عمليات القوات المسلحة الأوكرانية على “تليغرام”، بأن عددا كبيرا من المتطوعين هم من المحاربين القدامى الذين خاضوا معارك في العراق وغيرها من النقاط الساخنة في جميع أنحاء العالم.

وبلغ إجمالي تعداد المتطوعين الأجانب للقتال في أوكرانيا ضد القوات الروسية، بلغ 16 ألفا، وفق القناة الأوكرانية.

وأعلنت أوكرانيا قبل أيام تلقيها آلاف الطلبات من أجانب، الذين أعربوا عن استعدادهم للانضمام لما سمته “الفيلق الدولي”، الذي كشف الرئيس فولوديمير زيلينسكي عن عزمه تشكيله لقتال القوات الروسية.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني حنا ماليار على “فيسبوك”: “تلقينا بالفعل عدة آلاف من الطلبات من الأجانب الذين يريدون الانضمام إلى المقاومة ضد المحتلين الروس، وحماية الأمن العالمي من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن”.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل أسبوع، إن أوكرانيا ستنشئ فيلقا “دوليا” للمتطوعين من الخارج. وأضاف في بيان: “سيكون هذا الدليل الرئيسي على دعمكم لبلدنا”، وفقما نقلت وكالة “رويترز”.

ومنذ بداية الحرب، تحدثت السلطات الأوكرانية عن حاجتها لمساعدة المدنيين في قتال القوات الروسية، وأظهرت مقاطع فيديو عمليات توزيع الأسلحة اليدوية على سكان المدن.