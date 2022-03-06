شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تدرس خطوة عسكرية جديدة لمساعدة أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تجري الولايات المتحدة مناقشات مع بولندا من أجل تعويض أسطولها من الطائرات المقاتلة إذا قررت وارسو نقل طائرات ميغ-29 المستخدمة إلى أوكرانيا.

وطلب الرئيس فولوديمير زيلينسكي من الكونجرس المساعدة للحصول على أسلحة لتجهيز القوات الأوكرانية مع استمرارها في مقاومة العملية الروسية في بلاده.

ولم تعارض إدارة بايدن قيام الحكومة البولندية بمنح كييف طائرات ميغ، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات بين الناتو وموسكو لكن بولندا، في الوقت الحالي، تتمسك بطائراتها المقاتلة. ولا تزال المناقشات بين وارسو وواشنطن جارية، على الرغم من أن الترخيص لطائرات مقاتلة بديلة جديدة لبولندا قد يستغرق وقتًا طويلاً.

وصرح متحدث باسم البيت الأبيض لصحيفة “بوليتيكو”: “إننا نعمل مع البولنديين بشأن هذه القضية ونتشاور مع بقية حلفائنا في الناتو”. وتابع بالقول: “نحن نعمل أيضًا على القدرات التي يمكن أن نوفرها لردم الفجوة في بولندا إذا قررت نقل الطائرات إلى أوكرانيا”.

وأضاف المتحدث أن البيت الأبيض “لم يعارض بأي شكل من الأشكال نقل بولندا للطائرات إلى أوكرانيا”، مشيرًا إلى مدى صعوبة عملية نقل الطائرات إلى أوكرانيا.