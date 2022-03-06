شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أوكراني: نفكر بإقامة معسكرات لاستيعاب العدد الكبير من الأسرى الروس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف مستشار الرئيس الأوكرانين، أن الحكومة تفكر في إقامة معسكرات لاستيعاب العدد الكبير من الأسرى الروس.

وأوضح أن 3 آلاف متطوع أمريكي سيشاركون في كتيبة دولية لمقاومة الغزو الروسي.

في الوقت نفسه أعلن زيلينسكي، أنه تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وبحث معه قضايا الأمن، والدعم المالي لأوكرانيا، والعقوبات ضد روسيا.

وأكدت هيئة الأركان الأوكرانية، أن القوات الروسية تتجه نحو محطة كانيف للطاقة الكهرومائية جنوب كييف.

وأشار صندوق النقد الدولي، إلى أن الحرب في أوكرانيا سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي.

من ناحيتها، قالت وزارة الخارجية الروسية: إن الأسلحة الغربية المرسلة إلى كييف ستهدد الطيران المدني الدولي.

وأكدت القوات الروسية أنها لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.