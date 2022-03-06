شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يعلق عضوية «روسيا وبيلاروسيا» بمجلس دول البلطيق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد ، انضمامه إلى أعضاء مجلس دول بحر البلطيق (CBSS) في تعليق عضوية روسيا وبيلاروسيا فيما يخص أنشطة المجلس.

وجاء في بيان نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، أن هذا القرار يعد جزءاً من استجابة الاتحاد الأوروبي والشركاء ذوي التفكير المماثل لعملية روسيا العسكرية في أوكرانيا وتورط بيلاروسيا في هذا الهجوم ، مع الاشارة إلى أن مجلس "CBSS" هو منظمة حكومية دولية إقليمية يضم 11 دولة من دول بحر البلطيق والاتحاد الأوروبي؛ من بينها دول: الدنمارك وإستونيا وفنلندا وألمانيا وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا والنرويج وبولندا والسويد.

وأضاف البيان أن تعليق روسيا وبيلاروسيا سيظل ساري المفعول حتى يمكن استئناف التعاون القائم بشأن احترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي. وتسلط وثيقة السياسة التأسيسية لـ CBSS لعام 1992 الضوء على احترام ميثاق الأمم المتحدة ووثيقة هلسنكي النهائية وميثاق باريس ووثائق أخرى لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وروسيا هي أحد مؤسسي المجلس وبيلاروسيا هي دولة مراقبة في CBSS، بينما تتولى النرويج حاليًا رئاسة CBSS وستضمن التعديل المناسب لتشغيل المنظمة في ظل الظروف المتغيرة.