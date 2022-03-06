لتجهيز أثاث مدرسي ..النزاهـة تضبط هدر 2,5 ملياري دينار بتربية النجف

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط، أشارت في بيان ورد لـ الخليج 365، إلى أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة النجف قام بضبط حالات هدرٍ للمال العام في مديريَّة تربية المحافظة بقرابة مليارين ونصف المليار دينار"، لافتة إلى "ضبط أوليات (25) عقد تجهيز أثاث للمدارس وسندات إدخالٍ مخزنيٍّ وقيود صرفٍ بمبلغ (2,489,682,000) ملياري دينار".وأوضحت أنَّ "المديرية قامت بتجهيز الأثاث للمدارس دون الحاجة الفعليَّة أو طلب إدارات المدارس لها، لافتةً إلى أنَّ بعض الأثاث لا يزال في مخازن مديريَّة تربية النجف؛ بالرغم من أنَّ عقود التجهيز تمَّت في عام (2019)، ممَّا أدَّى إلى تلفها واندثارها وحصول هدرٍ بالمال العام".

واشار الى انه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليَّ بالمواد المضبوطة خلال العمليَّة، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرة قضائيَّةٍ، وعرضها على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في محافظة النجف؛ لغرض اتخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة".

