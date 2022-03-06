مدينة أور الأثرية تستعد لإحياء اليوم الوطني للتسامح

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من جانبه ذكر رئيس طائفة الصابئة المندائيين الريشما ستار جبار الحلو، إن البابا فرنسيس هو أول حبر أعظم يحج ويزور أرض الرافدين.
وقال الحلو خلال مؤتمر صحفي عقد تحت شعار (وحدة العراق في تنوعه وقوته في تعدديته)، بالتزامن مع الذكرى الأولى لزيارة قداسة البابا فرنسيس إلى العراق، أن "الشعب العراقي يحتاج إلى إعادة الأمن والأمان".
كما وتحدث عضو الهيئة العليا للمجمع الفقهي العراقي حسين غازي السامرائي، خلال المؤتمر ذاته الذي حضره مراسل السومرية، إنه "علينا أن نعيش متوحدين لأن لدينا العديد من المشتركات"، مشيرا إلى أن "زيارة البابا وجميع المرجعيات الدينية لها أثرها في المجتمعات والديانات"، معرباً عن أمله أن "تعقب زيارة البابا زيارات لمرجعيات المسلمين".
من جانبه، أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، أن يوم التسامح والتعايش "إعادة تذكير بحقائق الوئام الاجتماعي".
وقال الكاظمي في تدوينة على تويتر تابعتها الخليج 365، إن "يوم التسامح والتعايش الوطني إعادة تذكير بحقائق الوئام الاجتماعي العميق في عراق الحضارة والتنوع".
وأضاف، "زيارة البابا فرنسيس إلى أرض الرافدين وسط ترحيب كل العراقيين وتتويج الزيارة بلقاء المرجع الأعلى السيد السيستاني، قد عكست جوهر شعب العراق وعمقه الحضاري وإنسانيته. التسامح قوة شعبنا".