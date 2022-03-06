انت الان تتابع خبر برفقة سفير الفاتيكان.. الاعرجي يصل ذي قار لإحياء مناسبة اليوم الوطني للتسامح والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - توجه مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، اليوم الاحد، برفقة عدد من سفراء الدول المعتمدين لدى العراق وسفير الفاتيكان الى محافظة ذي قار لإحياء مناسبة اليوم الوطني للتسامح.