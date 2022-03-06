حل لغز جريمة العارضية في الكويت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

نجحت الشرطة الكويتية، الأحد، في حل لغز جريمة قتل مروعة وقعت قبل 3 أيام، وكانت ضحيتها أسرة كاملة قتلت نحرا.



وشهدت منطقة العارضية في الكويت جريمة قتل بشعة، الجمعة، حيث عثرت الأجهزة الأمنية على مواطن وزوجته وابنته منحورين داخل منزلهم.

وألقت الشرطة القبض على المتهم الذي تبين أنه يحمل الجنسية الهندية واعترف بجريمة قتل الأسرة الكويتية في العارضية، مرشداً عن الأداة المستخدمة في ارتكابها، بحسب وسائل إعلام محلية كويتية.

وأثبتت الأدلة الجنائية مطابقة البصمات والآثار المرفوعة من مسرح الجريمة مع القاتل، وكذلك الـ DNA الذي أكد أنه الشخص ذاته.

وحول دوافع الجريمة، قال الجاني إن ما دفعه لارتكاب الجريمة هو تراكم الديون عليه، مشيرا إلى أنه كسر الأدراج في غرفة الأب بحثاً عن المال.

وكشفت وزارة الداخلية الكويتية عن تفاصيل الجريمة، مشيرة إلى أنه بالاطلاع على كاميرات المراقبة للمنازل المجاورة لمكان الواقعة، تبين دخول شخص مجهول الهوية إلى منزل المجني عليهم، وبتكثيف التحريات حوله تم التوصل الى هويته وعمل كمين محكم له وتم ضبطه في منطقة الصليبية.

وتوجه القاتل يوم الواقعة إلى منزل المجني عليهم لأخذ مبلغ مالي يطالبهم به، وأحضر معه كيسا به ملابس بديلة بقصد تغييرها، ما يؤكد إصراره على ارتكاب الجريمة.

وأشارت إلى أن المتهم أفاد أيضا بأنه قام بتفتيش المنزل بعد ارتكاب الجريمة وعثر على مبلغ مالي وقدره 300 دينار ومصوغات ذهبية قام بسرقتها وبيعها، حيث تم العثور على الفواتير الخاصة ببيع الذهب.

وأكدت تسجيل قضية بحقه وهي "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد" تحت رقم 2022/11 وإحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.