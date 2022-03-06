روسيا قاب قوسين من كييف.. وأمريكا تستعدّ لسقوط العاصمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - روسيا قاب قوسين من كييف.. وأمريكا تستعد لسقوط العاصمة

الأحد 6 مارس 2022

الخليج 365

على وقع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ودخولها يومها الحادي عشر، ومع اقتراب القوات الروسية من اقتحام كييف، أفاد مسوؤل أمريكي السبت، بأن بلاده وحلفاؤها يستعدون لدعم معركة طويلة في العاصمة الأوكرانية حال سقوطها.



وأضاف أن حلفاء أوكرانيا يخططون لتوجيه عمليات حرب شوارع ضد روسيا في كييف، مؤكداً أنهم يزودونها بأسلحة ومعدات تصلح لهذا النوع من الحروب.

استنفار أمريكي وحكومة أوكرانية مؤقتة

كما تابع أن الأسلحة التي قدمتها أمريكا لأوكرانيا ستكون حاسمة في مرحلة حرب الشوارع، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

ولفت أيضاً إلى أن سيطرة روسيا المحتملة على كييف استنفرت البنتاجون والوكالات الأمريكية، مشيراً إلى أن الغرب يستعد لـ"حكومة أوكرانية في المنفى".

كذلك أوضح أن بولندا قد تكون مقر الحكومة الأوكرانية المؤقتة إذا سقطت كييف.

وأعلن أن الولايات المتحدة وحلفاؤها يستعدون لمرحلة ما بعد سقوط العاصمة الأوكرانية، وسط التطورات الميدانية الأخيرة، ورفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حتى الآن الانتقال إلى مدينة لفيف غرب البلاد.