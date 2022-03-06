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ماذا سيحدث في مصر نتيجة لما يحدث في أوكرانيا؟

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الشارقة - اميمة ياسر - في حلقة خاصة حول حرب أوكرانيا ، قال الخبير السياسي جمال عبد الجواد ، أن أزمة روسيا وأوكرانيا ، ستستمر عدة سنوات .

وتابع عبد الجواد مجيباً أن العالم سيتكيف مع الوضع الجديد ، بشأن استيراد القمح ومصادر الطاقة وغيرها .

وسأل : هو اللي بيجرى الأيام دي هيأثر على مصر إزاي؟

ورداً على هذا السؤال ، قال معتز عبد الفتاح ، أن موقف مصر محايداً ولكن دائماً مصر مع الإنسانية وهذه مبادئ عامة نلتزم بها .

وتابع أن مصر تحاول دائماً تقليل خسائرها ، وأشار لتأثر مشروعات مصرية تمولها روسيا متوقع ان تتاثر بشدة 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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