ماذا سيحدث في مصر نتيجة لما يحدث في أوكرانيا؟

الشارقة - اميمة ياسر - في حلقة خاصة حول حرب أوكرانيا ، قال الخبير السياسي جمال عبد الجواد ، أن أزمة روسيا وأوكرانيا ، ستستمر عدة سنوات .

وتابع عبد الجواد مجيباً أن العالم سيتكيف مع الوضع الجديد ، بشأن استيراد القمح ومصادر الطاقة وغيرها .

وسأل : هو اللي بيجرى الأيام دي هيأثر على مصر إزاي؟

ورداً على هذا السؤال ، قال معتز عبد الفتاح ، أن موقف مصر محايداً ولكن دائماً مصر مع الإنسانية وهذه مبادئ عامة نلتزم بها .

وتابع أن مصر تحاول دائماً تقليل خسائرها ، وأشار لتأثر مشروعات مصرية تمولها روسيا متوقع ان تتاثر بشدة