شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء بلا حدود: الوضع في مدينة ماريوبول الأوكرانية كارثي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أكد مسؤول في منظمة أطباء بلا حدود، مساء أمس السبت أنه “من الضروري” إجلاء سكان مدينة ماريوبول الأوكرانية بسرعة بسبب الوضع الإنساني “الكارثي” فيها مع الخليج 365 حصارها من الجيش الروسي وحلفائه.

وقال منسق الطوارئ في المنظمة غير الحكومية في أوكرانيا لوران ليغوزات لوكالة فرانس برس إن “الوضع في ماريوبول كارثي ويسوء يوما بعد آخر”.

وفي وقت سابق، أعلنت موسكو، وقفاً لإطلاق النار للسماح بإجلاء المدنيين من مدينتين في شرق أوكرانيا، إحداهما مرفأ ماريوبول الاستراتيجي، وذلك بعد مشاورات بين ممثلين عن كييف وموسكو.

جاء ذلك بعد أن ناشد رئيس بلدية ماريوبول، المدينة الأوكرانية الساحلية، فتح ممرات إنسانية، مؤكداً أن القوات الروسية تحاصرها.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان، بحسب ما نقلت وسائل إعلام رسمية، أن “الجانب الروسي أعلن وقفا للنار اعتبارا من الساعة السابعة بتوقيت غرينتش، وفتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا”.