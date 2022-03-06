شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض يدين قانون الإعلام الروسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت الولايات المتحدة يوم السبت قانونا جديدا في روسيا يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما على نشر ما يصفه الكرملين "بالأخبار الكاذبة" وحثت على استمرار العمل لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي إميلي هورن في بيان "ندين تحرك مجلس الاتحاد الروسي للموافقة على قانون يهدد بأحكام بالسجن تصل إلى 15 عاما على الصحفيين".

ويجرم القانون الروسي الجديد أي نشر لحدث من شأنه تشويه سمعة الجيش في البلاد.