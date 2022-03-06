شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العراقي .. يفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صوّت البرلمان العراقي أمس السبت على فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية للسنوات الأربع المقبلة.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية في البرلمان العراقي أن البرلمان عقد أمس جلسة اعتيادية بحضور 238 نائبا وصوّت على فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.

ومن المنتظر أن يبدأ البرلمان العراقي بداية من اليوم الأحد تسلم طلبات الترشيح ولمدة ثلاثة أيام.

وسبق للبرلمان أن فتح باب الترشيح لمرتين منذ التاسع من شهر فبراير الماضي، وأخفق في عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد بسبب خلافات بين الكتل البرلمانية لكن المحكمة الاتحادية العليا في العراق ألزمت البرلمان بفتح باب الترشيح مجددا وبعدها عقد جلسة لانتخاب رئيس للبلاد.

عقد المجلس السبت جلسة لطرح القرار على التصويت. وشارك بالجلسة 265 نائبا من أصل 329. وبلغ عدد المصوتين لصالح قرار فتح باب الترشيح لمدة ثلاثة أيام 203 فيما رفض 62 نائبا التصويت، بحسب مراسل فرانس برس.

وأرجئت جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، الذي يقتضي العرف أن يكون كرديا، لعدم اكتمال النصاب بسبب خلافات سياسية، خصوصا بين أبرز حزبين كرديين.

وعكست الخلافات السياسية، التي شهدتها الساحة العراقية خلال الأيام الأخيرة حجم الانقسام بين الأحزاب الرئيسية في بلد غالبا ما تتخذ فيه القرارات المهمة بالتوافق وعلى أساس مفاوضات تجري بعيدا عن الأضواء.

وفي الوقت الذي يعتبر المنصب من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي كان يتزعمه الراحل جلال طالباني، وشغل أعضاؤه المنصب منذ العام 2004، يتمسك الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بتقديم مرشح للمنصب.

وانخرط الديموقراطي الكردستاني بتحالف كبير يقوده زعيم التيار الصدري رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الذي يشغل أكبر عدد من المقاعد، ويضمّ تكتلا سنيا كبيرا من مجموعة أحزاب أبرزها حزب يقوده رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

يحتاج انتخاب رئيس الجمهورية أن يكون نصاب الجلسة الثلثين أي أكثر من 220 نائبا، وهو أمر يبدو صعبا مع مقاطعة الإطار التنسيقي.