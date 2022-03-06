شكرا لقرائتكم خبر عن غزو أوكرانيا.. معضلة للسياسة الصينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال موقع «مجلس العلاقات الخارجية» إن الصين تكافح في التعامل مع الحرب الروسية في أوكرانيا.

وبحسب مقال لـ «إيان جونسون» و«كاثي هوانغ»، تُعد الصين من أقرب شركاء روسيا، لكن دعم غزو أوكرانيا من شأنه أن يلحق ضرراً خطيراً بعلاقات بكين مع الديمقراطيات الثرية وينفر المواطنين الصينيين الذين يعارضون الغزو.

وأشار الكاتبان إلى أن الغزو وضع الصين في موقف حرج، حيث تتمتع الصين وروسيا بعلاقات اقتصادية وثيقة، لكن أحد أعمدة السياسة الخارجية الصينية هو احترام وحدة أراضي الدول.

ومضيا بالقول: أصدرت وزارة الخارجية الصينية سلسلة من التصريحات المماطلة. لم تؤيد الغزو، لكن لم تشجبه أيضًا. وكررت الوزارة أن الوضع معقَّد، والعقوبات غير مجدية، والغرب مسؤول إلى حد كبير عن الحرب؛ لأنه وضع روسيا في زاوية من خلال توسيع منظمة حلف شمال الأطلنطي (الناتو) إلى مناطق كانت تحت السيطرة الروسية في السابق.

وتابعا: على الرغم من أن الصين تريد وضع نفسها على أنها محايدة بشكل أساسي وتدعو إلى الحوار، إلا أن مواقفها هي في الواقع دفاع رائع عن روسيا وتعكس تعزيز العلاقات بين الصين وروسيا.

وأضافا: الصين وروسيا هما أقرب شريك رئيسي لبعضهما البعض. اقتصاداتهما متكاملة، فالصين قوة تصنيعية لكنها فقيرة بالموارد، لذلك فهي بحاجة إلى الطاقة الروسية، بينما تمتلك روسيا احتياطيات هائلة من الطاقة ولكنها بحاجة إلى الاستثمار والمساعدة في توسيع قاعدتها الاقتصادية.

واستطردا: لكل منهما قضايا خطيرة تتعلق بحقوق الإنسان والسياسة الخارجية ولكن كل طرف يتجاهل مشاكل الآخر. كانت الصين أيضًا مشتريًا رئيسيًا للأسلحة الروسية المتقدمة.

وتابعا: يبدو أن الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين تربطهما علاقات شخصية قوية. على سبيل المثال، ناقش الاثنان مسألة أوكرانيا خلال مكالمة هاتفية، حيث صرّح شي ببساطة بأن المفاوضات مرغوبة. لم يكن هناك ما يشير إلى أن شي انتقد بوتين.

وأردفا: في الوقت نفسه، تدرك الصين أن دعم الغزو الروسي سيضر بشكل خطير بعلاقاتها المتوترة بالفعل مع الديمقراطيات الثرية التي تعد شركاءها التجاريين الرئيسيين، مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي واليابان.

ولفتا إلى أن العلاقات مع هذه الدول هي بالفعل سيئة، كما كانت منذ أن بدأت الصين سياسة الإصلاح والانفتاح في السبعينيات.

وأوضحا أنه إذا انحازت الصين إلى جانب روسيا، مثل تقديم الإغاثة الاقتصادية أو الموافقة على استخدام حق النقض ضد العقوبات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فسيكون من الصعب إنقاذ هذه العلاقات.

وتابعا: بدلاً من ذلك، فإن معظم الديمقراطيات الثرية ستنظر إلى الصين وروسيا على أنهما جزء من تحالف شيوعي على غرار الخمسينيات من القرن الماضي. وهذا من شأنه أن يجعل من المستحيل تقريبًا على العديد من الدول استئناف أي شكل من أشكال المشاركة مع الصين.

ولفتا إلى أنه من غير المحتمل أن تقدم الصين المساعدة لروسيا على الفور، لكنها يمكن أن تصبح بسهولة المشتري طويل الأجل للغاز والموارد الأخرى التي لا تستطيع روسيا بيعها للدول الغربية. وأشارا إلى أن بكين أعلنت، الجمعة، أنها ستخفف القيود على واردات الحبوب الروسية.

لكن، وبحسب الكاتبين، لا يمكن للصين التدخل فجأة لشراء السلع الخاضعة للعقوبات، مثل الغاز الطبيعي الذي كان سينقله خط أنابيب نورد ستريم 2. لكن في السنوات المقبلة، يمكن للصين أن تعوض العقوبات عن طريق أن تصبح مشتريًا للموارد الروسية.