شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين: هناك دول تتعامى عن جرائم وانتهاكات إسرائيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شدد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي على أن هناك دولا تتعامى عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، وقال المالكي: «إن هناك دولا ترفض مناقشة البند السابع في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والخاص بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية».

وأضاف المالكي في حديث إذاعي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أمس السبت، أن الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الدول الأوروبية لا تريد أن تبرز الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل تجاه أبناء شعبنا.

وقال: «إن فلسطين تواجه حربا شرسة داخل مجلس حقوق الإنسان تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية، وإسرائيل لعدم مناقشة البند السابع»، مضيفا أن إسرائيل ترفض أن تتم الإشارة إليها بشكل منفصل ضمن بند خاص باعتداءاتها على الشعب الفلسطيني، وهناك دول تأتي للدفاع عن إسرائيل وترفض أيضا مناقشة البند السابع، ومنها العديد من الدول الأوروبية.

وحول سياسة الكيل بمكيالين والمعايير المزدوجة في التعامل مع القضية الفلسطينية والقضايا الأخرى، بيَّن المالكي أنه تتم إثارة هذه القضية بشكل دائم خاصة حول تعامل الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية مع القضية الفلسطينية، مقارنة بالقضايا الأخرى.

وأشار إلى أنه ستتم مطالبة مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماعات دورية لمناقشة انتهاكات وجرائم إسرائيل، وأن يتحمل مسؤولياته في توفير الحماية لشعبنا.

وشدد المالكي على أهمية مناقشة تقرير المقرر الخاص حول حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية في مجلس حقوق الإنسان، مضيفا أنه موضوع دائم ما دامت هناك انتهاكات.