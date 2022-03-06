شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء سجل إلكترونى لقيد الوسطاء العقاريين بتعديلات قانون "الوساطة التجارية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقر مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر به، والمزمع مناقشته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد إنشاء سجل إلكترونى بالوزارة المختصة لقيد الوسطاء العقاريين.

وفى هذا الصدد، جاءت المادة 2 مكررًا لتقضي بأن ينشأ بالوزارة المختصة سجل إلكترونى لقيد الوسطاء العقاريين يسمى "سجل الوساطة العقارية" تُدون فيه بيانات ومعلومات المقيدين بسجل مزاولة مهنة الوساطة العقارية، بما فيها بياناتهم الشخصية الأساسية، وبيانات محل مزاولتهم المهنة، والكود الذى حصل عليه والفئة التي ينتمى إليها، وغيرها من البيانات، والمعلومات، والإحصائيات اللازمة لتنظيم نشاط الوساطة العقارية.