خالد داود يكشف لـ"الخليج 365" سبب وفاة شقيقه الإعلامي إياد داود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

كشف الكاتب الصحفي والسياسي خالد داود، السبب الحقيقي وراء وفاة شقيقه الفنان والإعلامي إياد داود مساء اليوم.

وقال داود لـ"الخليج 365" إن شقيقه توفي بسبب مضاعفات فيروس كورونا التي أصيب بها قبل خمسة شهور وكان يتلقى العلاج منها، إلا أنه وافته المنية.

وكان خالد داود شقيق الإعلامي والفنان إياد داود عن موعد ومكان صلاة الجنازة على شقيقه.

وكتب خالد داود على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : توفي أخي الحبيب إياد داود عن ٤٠ عاما مليئة بالحب والطيبة والإبداع يرحمه الله رحمة واسعة رحمتك يا رب.

أضاف: "صلاة الجنازة في مسجد مصطفى محمود في المهندسين غدًا الأحد بعد صلاة الظهر. العزاء يوم الاثنين 7 مارس في الحامدية الشاذلية بعد صلاة المغرب، لا حول ولا قوة إلا بالله".

وتوفى مساء اليوم الإعلامي والفنان الشاب إياد داود، عن عمر ناهز 39 عامًا.