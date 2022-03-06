ماستركارد و فيزا تعلقان خدماتهما في روسيا

حظرت شركتا «ماستركارد» و «فيزا» أنشطة روسية محددة من استخدام شبكات الدفع الخاصة بهما، امتثالاً للعقوبات الدولية على روسيا.

ولم تذكر الشركتان الأمريكيتان العملاء المتضررين، لكنهما أشارتا إلى جهود العالم لعزل روسيا عن النظام المالي في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

قالت شركة «فيزا» في بيان لها اليوم الثلاثاء: «تتخذ الشركة إجراءات فورية لضمان الامتثال للعقوبات السارية، كما أنها مستعدة لالتزام العقوبات الإضافية التي قد يجري تطبيقها».

كما قالت شركة «ماستركارد» في وقت متأخر من يوم الإثنين:«نتيجة لأوامر العقوبات، حظرنا العديد من المؤسسات المالية من شبكة الدفع الخاصة بـ(ماستركارد). وسنواصل العمل مع المنظمين في الأيام المقبلة لضمان امتثالنا للعقوبات مع تطورها»، .