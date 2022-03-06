ولم تذكر الشركتان الأمريكيتان العملاء المتضررين، لكنهما أشارتا إلى جهود العالم لعزل روسيا عن النظام المالي في أعقاب غزوها لأوكرانيا.
قالت شركة «فيزا» في بيان لها اليوم الثلاثاء: «تتخذ الشركة إجراءات فورية لضمان الامتثال للعقوبات السارية، كما أنها مستعدة لالتزام العقوبات الإضافية التي قد يجري تطبيقها».
كما قالت شركة «ماستركارد» في وقت متأخر من يوم الإثنين:«نتيجة لأوامر العقوبات، حظرنا العديد من المؤسسات المالية من شبكة الدفع الخاصة بـ(ماستركارد). وسنواصل العمل مع المنظمين في الأيام المقبلة لضمان امتثالنا للعقوبات مع تطورها»، .
كانت هذه تفاصيل خبر ماستركارد و فيزا تعلقان خدماتهما في روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.