روسيا تستأنف مهاجمة ماريوبول

استأنف الجيش الروسي مهاجمة مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية السبت وواصل التقدم في مناطق أخرى في أوكرانيا مع استمرار القتال العنيف حول العاصمة كييف، في حين زار مسؤولان أمريكيان كبيران حدود الاتحاد الأوروبي الشرقية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية «نظرا إلى غياب الرغبة من الجانب الأوكراني في التأثير على القوميين أو تمديد وقف إطلاق النار، استؤنفت العمليات (العسكرية) عند الساعة 18.00 بتوقيت موسكو (15.00 ت. غ)».

وكان الأوكرانيون قد أرجأوا قبل ذلك بساعات إجلاء المدنيين من ماريوبول المطلة على البحر الأسود ومدينة أخرى محاصرة، وبرروا ذلك بانتهاك القوات الروسية وقف إطلاق النار. نتيجة لاستمرار القتال في أوكرانيا، تفاقمت الأزمة الإنسانية مع بلوغ عدد اللاجئين إلى خارج البلاد 1.37 مليون شخص منذ بدء الغزو في 24 فبراير، وفق أحدث إحصائيات الأمم المتحدة.