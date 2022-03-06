أوكرانيا تؤكد مقتل عضو بفريق التفاوض.. كوليبا: روسيا تجر أوروبا للصراع

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

في خطوة تصعيدية تصيب خيار الديبلوماسية، وبعدما تداولت وسائل إعلامية مقتل أحد أعضاء فريق التفاوض الأوكراني مع روسيا، أكدت السلطات الأوكرانية المعلومات.

إذ أعلنت في بيان، السبت، مقتل 3 من موظفيها بينهم أحد أعضاء فريق التفاوض، متهمة موسكو بقتله.

وفي سياق آخر، أكد وزير خارجية أوكرانيا، دميترو كوليبا، السبت، أن الجيش الروسي يمكن أن يجر قارة أوروبا إلى الصراع.

وشدد في كلمة تلفزيونية، أن قواته لا تدافع عن بلدها فقط بل عن العالم، معلناً نجاح بلاده في صد هجمات القوات الروسية حتى الآن.

كما بين أن المساهمات المالية الغربية ما زالت غير كافية، وقال إنه طلب من وزير خارجية أميركا مقاتلات وأنظمة دفاع جوي.

كذلك دعا كافة الشركات في العالم لوقف التجارة مع روسيا، وإغلاق جميع الموانئ بالعالم أمام السفن الروسية.

أيضاً شدد على ضرورة فرض حظر جوي لمقاومة القوات الروسية، مشيرا إلى أن رفض الناتو لمنطقة حظر جوي إشارة ضعف، وسيتسبب بقتل الكثير من المدنيين.

كذلك قال إن القوات الروسية انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار لفتح ممرات آمنة، مطالباً بممرات إنسانية لإيصال المساعدات للمحتاجين.

جاء ذلك بعدما التقى كوليبا مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، السبت، عند الحدود البولندية الأوكرانية، مطالباً إياه بمزيد من الدعم العسكري.

وأتت هذه التطورات بعدما أعلنت موسكو في وقت سابق من السبت، وقف النار في مدن عدة شرق أوكرانيا، لا سيما في مدينة ماريوبول وفتح ممرات آمنة لخروج السكان.

فيما أكد مجلس المدينة الأوكرانية الساحلية، إلغاء عملية إجلاء المدنيين “لعدم التزام القوات الروسية بوقف النار” وفق تعبيره.

بدوره، اتهم مستشار الرئيس الأوكراني روسيا بإفشال خطة الإجلاء.