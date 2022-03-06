مع اقتراب نهاية محادثات فيينا.. طهران “تذعن” لطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 مارس 2022 01:09 صباحاً - أكدت طهران اليوم أنها ستزود الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجابات كثيرا ما سعت إليها الوكالة الأممية، مع اقتراب المحادثات التي تجرى في فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني من نهايتها، وفق ما نقلت وكالة أسوشيتد برس.

وصدر بيان مشترك لرئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي، بعد ساعات من اجتماعهما في طهران.

وورد في البيان أن مسألة اكتشاف جزيئات يورانيوم في مواقع غير معلنة في السابق في البلاد من المقرر أن تتم تسويتها بحلول يونيو المقبل، ورغم أنها خطوة منفصلة عن المحادثات بشأن الاتفاق النووي إلا أنها قد تسهم في دفعها إلى نتيجة.

وكان مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، قد التقى مسؤولين إيرانيين، السبت بينما كانت محادثات فيينا بشأن اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية توشك على الختام.

وكان غروسي اجتمع في وقت سابق مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والنائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر.

ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية “إرنا”، قال مخبر إن “طهران ترحب بتوسيع أطر التعاون المستقبلي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل الاستخدام السلمي للمعرفة النووية”.

وقال غروسي في طهران “سيكون من الصعب تصديق أو تخيل إمكانية العودة المهمة إلى مثل هذا الاتفاق النووي إذا لم تلتق الوكالة وإيران وجها لوجه من أجل تسوية هذه القضايا الهامة المتعلقة بالضمانات”.

وبعد الاجتماع، قال إسلامي إنهما توصلا إلى “اتفاق” ينص على أن تقدم إيران “وثائق من شأنها إزالة الغموض حول بلدنا”.

ولم يخض في التفاصيل بشأن ما ستناقشه الوثائق.

وورد في البيان المشترك اللاحق، أيضا، أن المنظمة التي يترأسها إسلامي من المزمع أن تقدم بحلول 20 مارس الجاري للوكالة الدولية للطاقة الذرية “تفسيرات مكتوبة بما يتضمن الوثائق الداعمة ذات الصلة للأسئلة التي أثارتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي لم تعالجها إيران بشأن القضايا المتعلقة بثلاثة مواقع”.

وأضاف أنه في غضون أسبوعين، من المقرر أن تراجع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تلك المعلومات وتطرح أي تساؤلات. وفي غضون أسبوع من ذلك تجتمع الوكالتان في طهران للرد على الأسئلة.

ومن المرتقب أن يهدف غروسي بعد ذلك إلى الإبلاغ عن استنتاجاته بحلول الوقت الذي يجتمع فيه مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يونيو.

وكان بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، قد صرح في وقت سابق بأنه “من المتوقع أن تتم مراجعة القضايا بيننا وبين الوكالة بشكل عام وحول كيفية متابعة القضايا المختلفة في المستقبل … إن شاء الله سيكون هناك تفاهم”.

في غضون ذلك، كشف الحرس الثوري الإيراني، السبت، عما وصفهما بقاعدتين جديدتين للصواريخ والطائرات المسيرة تحت الأرض في البلاد.

وذكر تقرير تلفزيوني حكومي على الإنترنت أن القاعدتين تحتويان على صواريخ أرض – أرض وطائرات مسيرة مسلحة قادرة على “التخفي عن رادارات العدو”.