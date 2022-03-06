شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأوكراني يسيطر على قافلة روسية ضخمة.. شاهد ماذا وجدوا بالشاحنات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق استيلاء قوات من الجيش الأوكراني على قافلة كبيرة تابعة للجيش الروسي. وأوضحت الحسابات التي تناقلت الفيديو، أن قافلة روسية كبيرة جداً تحتوي شاحنات طبية محملة بالذخيرة والخوذ وقعت تحت سيطرة الجيش الأوكراني. ويظهر في الفيديو نجاح قوات الجيش الأوكراني في السيطرة على القافلة، كما يظهر كميات من الخوذ والمعدات التي كانت تحملها القافلة والتي سقطت بيد الجيش الأوكراني.

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