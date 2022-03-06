شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام وخيانة.. أوكرانيا تؤكد مقتل أحد أعضاء وفد التفاوض مع روسيا واثنين آخرين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بعد الأنباء التي ترددت حول مقتل أحد أعضاء الوفد الأوكراني، المخول له التفاوض مع وفدر روسيا في “بيلاروسيا”، أصدرت وزارة الدفاع الأوكرانية، مساء اليوم السبت، بيانًا تؤكد فيه مقتل دينيس كيرييف، لكنها لم تُعلن عن كيفية مقتله.

وقالت الإدارة العامة للاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، في بيان: “لقي 3 استخباراتيين من عناصر الإدارة العامة للاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية مصرعهم خلال تنفيذ عمليات خاصة، وهم أليكسي دولا، وفاليري تشيبينييف، ودينيس كيرييف”.

وعلى الرغم من الغموض الذي يُحيط مقلته، فإن وسائل إعلام أوكرانية، قالت إن دنيس كرييف أحد أعضاء وفد المفاوضات مع روسيا، قُتل أثناء محاولة اعتقاله من طرف قوات الأمن الأوكرانية، اليوم السبت.

ووفقا لما ذكرته تقارير إعلامية أوكرانية وكذلك النائب في البرلمان (الرادا)، ألكسندر دوبينسكي، على قناته في “تيليغرام”، فإن كيرييف قد يكون أبدى مقاومة لدى محاولة اعتقاله من قبل السلطات الأوكرانية ما أدى لمقتله، مرجحة أن تكون محاولة الاعتقال كانت على خلفية شبهة ارتكاب خيانة عظمى.

وقالت صحيفة “أوبوزريفاتل” الأوكراني، نقلا عن مصادر لم تسميها، إن “المفاوض الأوكراني الذي شارك في اجتماع غوميل الأول، دينيس كيرييف، قُتل أثناء الاعتقال من قبل جهاز الأمن الأوكراني، وهو مشتبه بالخيانة”.