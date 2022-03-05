شكرا لقرائتكم خبر عن «بوتين» يكلف مجلس الوزراء بإعداد قائمة بالدول التي فرضت عقوبات على بلاده والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أكدت وسائل إعلام روسية، مساء أمس السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلف مجلس الوزراء بوضع قائمة بالدول التي فرضت عقوبات على روسيا خلال يومين.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان للإذاعة الحكومية، إن المجر أيدت عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا، لكن اقتصادها سيتأثر حتما بذلك.

وذكر أوربان في مقابلة: ”العقوبات لها ثمن لأنها سلاح ذو حدين وسندفع هذا الثمن في الأمد القصير“، مضيفا أن على الحكومة العمل لتخفيف الضرر المباشر الناجم عن الإجراءات ضد روسيا، وفقا لما ذكرته وكالة ”رويترز“.

وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب اجتياحها أوكرانيا، الشهر الماضي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح في وقت سابق، إنَّ أي محاولة لفرض حظر طيران جوي من أي طرف سنعتبرها مشاركة مباشرة في الحرب، وفقا لـ”روسيا اليوم”.

وأضاف بوتين، أن إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا كان قرارا صعبا، مضيفا “ينبغي أن يكون لأوكرانيا وضع محايد لمنعها من الانضمام لحلف الناتو”.