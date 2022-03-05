شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن بوست: أمريكا قررت حسم الحرب مع روسيا في شوارع «كييف» بهذه الخطة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، عن مسؤول أمريكي، أن بولندا قد تكون مقر الحكومة الأوكرانية المؤقتة إذا سقطت العاصمة الأوكرانية كييف.

وأشارت إلى أن أمريكا تستعد لمرحلة ما بعد سقوط “كييف” من خلال مد أوكرانيا بأسحلة تحسم الأمر لصالحهم في حرب الشوارع مع الجيش الروسي.

وقالت الصحيفة نقلًا عن المسؤول الأمريكي، إن الولايات المتحدة وحلفاؤها يستعدون لحكومة أوكرانية في المنفى.

وأضافت: حلفاء أوكرانيا يخططون لتوجيه عمليات حرب شوارع ضد روسيا في كييف، مؤكدة أن الحلفاء يزودون أوكرانيا بأسلحة ومعدات تصلح لحرب شوارع.

وواصلت الصحيفة مؤكدة أن : الأسلحة التي قدمتها أمريكا لأوكرانيا ستكون حاسمة في مرحلة حرب الشوارع، مشيرة إلى أن سيطرة روسيا المحتملة على كييف استنفرت البنتاغون والوكالات الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس الأوكراني يرفض حتى الآن الانتقال إلى مدينة لفيف غرب البلاد، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة وحلفاؤها يستعدون لمرحلة ما بعد سقوط كييف، وأن بولندا قد تكون مقر الحكومة الأوكرانية المؤقتة إذا سقطت كييف.