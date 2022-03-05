شكرا لقرائتكم خبر عن مئات الإيرانيين ينضمون للجيش الأوكراني.. ماذا يحدث؟ والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن السفير الإيراني لدى كييف منوشهر مرادي، عن عدم تمكن مئات الشباب الإيراني من مغادرة أوكرانيا بسبب قيود التجنيد الإجباري.
وأوضح السفير الإيراني، أن معظم الراغبين بالخروج من أوكرانيا، هم من الطلاب ويبلغ عددهم حوالي 1200 شخص والباقون من المقيمين بشكل دائم في أوكرانيا.
وعن انضمام أعداد كبيرة من الإيرانيين إلى الجيش الأوكراني، رغم موقف طهران من تأييد الحرب الروسية على أوكرانيا، أكد أن عدد كبير منهم يحملون جوازات سفر أوكرانية، ولذا فلا يمكنهم المغادرة بسبب قيود التجنيد الإجباري التي أعلنت عنها الحكومة الأوكرانية.
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