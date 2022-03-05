شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تكشف موعد الجولة الثالثة من المحادثات مع روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وكان الجانب الروسي أقل حسما إذ اكتفى بقول إن المحادثات ربما تبدأ يوم الاثنين.

وعقد وفدا أوكرانيا وروسيا جولتين من المحادثات منذ أن شنت روسيا غزوا واسع النطاق لجارتها يوم 24 فبراير شباط.

كان الطرفان قد اتفقا يوم الخميس على فتح ممرات إنسانية للسماح للمدنيين بالخروج من بعض مناطق القتال على الرغم من حدوث تأخيرات في تنفيذ هذا الاتفاق.

غير أن أوكرانيا قالت اليوم إن المحادثات لم تسفر عن نتائج لكنها ستواصل المفاوضات.

وكتب أراخاميا، وهو أيضا زعيم كتلة حزب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البرلمان، "الجولة الثالثة من المحادثات ستعقد يوم الاثنين".

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء في وقت لاحق عن المفاوض الروسي ليونيد سلوتسكي قوله "الجولة الثالثة يمكن أن تُعقد بالفعل في الأيام المقبلة، ومن المحتمل أن تكون يوم الاثنين".