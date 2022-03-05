شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة 51 طلب إحاطة و28 اقتراحا و4 مشروعات قوانين على مائدة لجان "النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها غدا الأحد، حيث تعقد 25 لجنة اجتماعات بحضور ممثلي الحكومة، لمناقشة مشروعات قوانين واتفاقيات دولية وطلبات إحاطة واقتراحات برغبة مقدمة من النواب.

وتناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعض الاتفاقيات الدولية المحالة إلى اللجنة بشأن طريقة إقرارها، وتشمل قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 70 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المقر الخاص بمركز س. ص لمكافحة الإرهاب بين جمهورية مصر العربية وتجمع دول الساحل والصحراء (س.ص)، الموقع في القاهرة بتاريخ 4/11/2021، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 71 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2021.

فيما تناقش لجنة الخطة والموازنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أيمن محسب، بشأن تضرر الفنانين من تطبيق قانون القيمة المضافة، ومناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد نشأت منصور، بشأن عدم توافر الاعتماد المالي اللازم قيمة أعمال الوصلات المنزلية للصرف الصحي لأهالي قرية إدفا – مركز سوهاج - محافظة سوهاج .

فيما تنظر لجنة الشئون الاقتصادية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 71 لسنة 2022، بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2021.

ويتناول اجتماع لجنة العلاقات الخارجية عرض خطة مصر من أجل استضافة قمة المناخ (COP 27) بحضور السفير محمد نصر، مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، ومتابعة آخر التطورات الخاصة بالزيارات الميدانية التي ستقوم بها اللجنة في الفترة القادم.

أما لجنة الشئون العربية فتواصل نظر تغييرات المناخ وتأثيرها على الدول العربية واستعدادات مصر لمؤتمر (COP 27) للاستماع إلى رأي وزارة الخارجية.

ويشهد اجتماع لجنة الشئون الإفريقية دراسة خطة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فيما يخص الشأن الأفريقي.

وتناقش لجنة الدفاع والأمن القومى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۷۰ لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المقر الخاص بمركز س. ص لمكافحة الإرهاب بين جمهورية مصر العربية وتجمع دول الساحل والصحراء (س.ص)، الموقع في القاهرة بتاريخ 4/11/2021.

من جانبها، تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى في ثلاثة اجتماعات، عدد 28 اقتراحا برغبة، بشان دعم القطاع الصحى وتطوير وإنشاء مستشفيات ودعم قطاع التعليم وإنشاء وإحلال وتجديد مدارس، ومن أبرزها الاقتراح برغبة المقدم من النائب مصطفي سالم، بشأن إدراج جراحات علاج السمنة ضمن خدمات التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة.

وأيضا، تناقش لجنة القوى العاملة أحد عشر طلب إحاطة مقدم من النواب: سيد نصر، محمود سامح عبدالحميد، محمد أحمد الجبلاوي، لطفي شحاتة، فاطمة سليم، محمد إسماعيل، أحمد مقلد، ضحى عاصي، أميرة صابر، أحمد البرلسي، "بشأن مشاكل العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام؛ وتضررهم من ظروف عملهم، وعدم صرف العلاوة الدورية، وتدنى الأجور، وتأخر صرف المستحقات المالية لأصحاب المعاشات من الموظفين المحالين للمعاش؛ وفي مقدمتها مكافأة نهاية الخدمة".

وتنظر لجنة القوى العاملة طلب الإحاطة المقدم من النائبة نجلاء العسيلي، بشأن "تطبيق المادة (41) من قانون الخدمة المدنية على الموظفين بالجامعات الحكومية المصرية من غير أعضاء هيئة التدريس بطريقة صحيحة، كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائبة إحسان شوقي، بشأن "دراسة وإلغاء بند المدة المحددة للحصول على المؤهل الأعلى من نص قانون الخدمة المدنية".

فيما تناقش لجنة الصناعة دور وزارة النقل في موضوع ربط منظومة المجمعات الصناعية بشبكة الطرق القومية، وإنشاء موانئ جافة جديدة للمناطق الصناعية مع ربط المُصدرين إلكترونياً بهذه الموانئ لتسهيل إجراءات التخليص الجمركي وآلية تدعيم أساطيل النقل البري لنقل الحاويات بالمناطق الصناعية وأثره في تخفيض تكلفة النقل الداخلي.

بدورها، تناقش لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عبدالله، بشأن وقائع إهدار المال العام لجمعية تنمية المشروعات الصغيرة ببنى سويف، ومناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوي، بشأن مشروعات شباب الخريجين وهي عربيات منافذ البيع للسلع التموينية.

وتنظر لجنة الطاقة والبيئة مشروع القانون المقدم من النائب طه الناظر وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

أما اجتماعات لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، فتناقش اللجنة خلالها مشروع قانون مقدم من النائب محمد سعد الصمودى، (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (123) لسنة 1983، بشأن إصدار قانون تعاونيات الثروة المائية، بالإضافة إلى مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب طلبة النحال، بشأن إحلال وتجديد مجزر مركز بدر – محافظة البحيرة، ليصبح مجزراً نصف آلي حفاظاً على الصحة العامة، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة هند رشاد، بشأن ضرورة نقل مجزر ناهيا بمركز كرداسة– محافظة الجيزة خارج الكتلة السكنية لما يسببه من تلوث وانتشار للأمراض.

وتناقش لجنة التعليم والبحث العلمى أساليب التقويم بالمرحلة الثانوية العامة مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتنظر لجنة الشئون الدينية والأوقاف، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد جبريل، بشأن الإهمال الجسيم الذي يعانيه مسجد كرموز بالإسكندرية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب الحسيني عيسى جلال أحمد، بشأن تهالك مبنى إدارة أوقاف صدفا بمحافظة أسيوط.

بينما، تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ثاني جلسات الاستماع الى قيادات المجتمع المدني والتنفيذيين للتنسيق بشأن عام 2022 للمجتمع المدني، وذلك من أجل استمرار التعاون والشراكة والحوار البناء مع المجتمع المدني، باعتباره شريكا فعالاً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.

وتستكمل لجنة الإعلام والثقافة والآثار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين.

ويتناول اجتماع لجنة السياحة والطيران المدني استمرار مناقشة موضوع طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين: عمرو حسين هندي، وعبدالباقي تركيا بشأن شكاوى شركات السياحة من تعسف الحكومة في ضوابط موسم العمرة، والمطالبة بزيادة أعداد المعتمرين.

وتناقش لجنة الشئون الصحية طلبات الإحاطة المقدمة من النائب إيهاب عبدالعظيم، بشأن إنشاء مراكز إسعاف في المجالس القروية بمراكز مغاغة والعدوة وبني مزار – محافظة المنيا، وعدم تنفيذ إنشاء جديد للوحدة الصحية بعزبة عبدالغفار – طنبدي – مركز مغاغة – محافظة المنيا مع عدم تنفيذ إحلال وتجديد للوحدات الصحية بقرية صفانية - العدوه – محافظة المنيا وقرية أم الساس وقرية البهنسا – بمركز بني مزار – محافظة المنيا رغم توفير الاعتماد المالي لهم من القرض السعودي منذ أكثر من أربع سنوات، وتضرر جميع أهالي قري ومدينة مركز بني مزار بمحافظة المنيا من عدم الانتهاء من استكمال اعمال الهيكل الخرساني والمباني وتأسيس الأعمال التخصصية لمستشفى بني مزار العام رغم توفير المبلغ المطلوب للتنفيذ في الخطة الحالية، وسرعة إنشاء مبني جديد لمستشفى مغاغة المركزي بمحافظة المنيا بعد إزالة مبني وحدة الحروق مع ضرورة الإسراع في البدء في الطرح والاسناد لتنفيذ المبني، وسرعة البدء في إنشاء مستشفى مغاغة الجديدة النموذجي التخصصي على مساحة 5 أفدنة مملوكة للإرشاد الزراعي بشارع بورسعيد – مركز مغاغة – محافظة المنيا.

كما تناقش لجنة الصحة طلب الإحاطة المقدم من النائب سيد نصير، بشأن عدم وجود وحدات رعاية مركزة كافية، مما يتسبب في رفع عدد الوفيات مع وجود مشكلة كبرى وهي عدم الربط بين مستشفيات وزارة الصحة والسكان والمستشفيات الجامعية، وطلب إحاطة من النائبة إحسان شوقي عبدالسلام، بشأن صرف احتياجات مرض القصور الكلوي من أكياس الدم أو وحدات كرات الدم الحمراء من ضمن تكاليف علاج المريض نظرا لحاجة المرضى الماسة لنقل الدم.

ويتناول اجتماع لجنة الشئون الصحية مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بشأن أسباب عدم الاهتمام بتشغيل معظم معامل التحاليل الطبية الموجودة بالوحدات الصحية بقري مركز بنها وقري مركز كفر شكر – محافظة القليوبية بالرغم من جاهزيتها من النواحي الفنية، وتوزيع خريجي كليات ومعاهد ومدارس التمريض خارج نطاق المحافظات التابعين لها، مما يسبب عجزاً شديداً في هذه المحافظات وعلى سبيل المثال ما يتم في محافظة القليوبية، وضرورة توفير جهاز بديل البنكرياس لأطفال مصر الذين يعانون من مرض السكر في سن مبكرة وضرورة توفيره بجميع المستشفيات وذلك للمحافظة على صحة أطفال مصر واعتباره أمناً صحياً قومياً.

كما تنظر طلب الإحاطة المقدم من النائب مجاهد نصار، بشأن إحلال وتجديد وتطوير مستشفى بهتيم المركزي – مدينة شبرا الخيمة – محافظة القليوبية، وإنشاء مركز طبي أو مستشفى مركزي على أرض الأوقاف المخصصة لمركز طبي بيجام والذي تم هدمة منذ سنوات بغرض تجديده وما زالت الأرض فضاء حتى الآن دون الاستفادة منها، وإعادة تشغيل قسم علاج الحروق بمستشفى النيل للتأمين الصحي مدينة شبرا الخيمة – محافظة القليوبية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب حسن عمر حسنين، بشأن إحلال وتجديد مستشفى الخصوص المركزي – مدينة الخصوص– محافظة القليوبية.

ويتناول اجتماع لجنة النقل والمواصلات مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائبين: أحمد عبدالسلام قوره، محمد جبريل، بشأن أهمية إعادة النظر في الموقعين المقترحين لمحطتي السادات ووادي النطرون ضمن مشروع القطارات السريعة، ومن النائب عبد الباقي تركيا، بشأن: ضرورة إنشاء مدخل ومخرج على المحور الذي يتم إنشاؤه بين مدينة المنصورة ومدينة الزقازيق أمام قرية الجواشنه - مركز ديرب نجم تحقيقا للصالح العام وخدمة المواطنين، وضرورة تعديل دوران خطر أمام قرية إكوه – ديرب نجم – محافظة الشرقية على طريق المنصورة/ الزقازيق الجاري إنشائه، وضرورة إنشاء كوبري مشاه أمام معهد العبور الواقع على طريق القاهرة بلبيس الصحراوي عند الكيلو 21 وتمهيد ممشى بجوار طريق بلبيس الصحراوي في المسافة بين معاهد العبور وكارته طريق أنشاص وعمل مطبات أمام المعهد في الاتجاهين وعمل حواجز على الجانب الأيمن للطريق لحماية المشاة من سرعة السيارات، ومن النائب حاتم عبدالعزيز، بشأن بطء الأعمال في مشروع كوبرى مزلقان العصلوجى مركز الزقازيق محافظة الشرقية وتضرر المواطنين من عدم غلق المزلقان وتمهيد طرق بديلة في الأماكن التي يتم بها أعمال الكوبرى.

أما لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فتناقش طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أحمد حتة، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية زاوية الجدامي التابعة لمركز مغاغة بمحافظة المنيا، وبشأن تطوير مكتب بريد بقرية العباسية التابعة لمركز مغاغة بمحافظة المنيا، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو درويش، بشأن عدم استلام وتشغيل مكتب بريد كفر عزب غنيم التابع لمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية.

وتناقش لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي.

كما تناقش لجنة الإدارة المحلية طلب الإحاطة المقدم من النائب السيد شمس الدين، بشأن ضرورة تغطية المصرف الذي يمر داخل الحيز العمراني لقريتي شنو، ورزقة الشناوي بمركز كفر الشيخ – محافظة كفر الشيخ، وذلك حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

ويتناول اجتماع لجنة الشباب والرياضة مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أسامة عبد العاطي، بشأن عدم صيانة وتنجيل الملاعب مركز شباب منشأة صبري أبو علم – مركز شبابا طماي الذهايرة – الحمنسة - محافظة الدقهلية، وإحلال وتجديد ملعب مركز شباب كفر غراب- عدم دعم مركز شباب كفر غنام- محافظة الدقهلية، وعدم استكمال مبنى مركز شباب غزالة التابع لمركز السنبلاوين- محافظة الدقهلية، ومناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم النائب السيد الخضر، بشأن الموافقة على إعادة إشهار مركز ميت زنقر- مدينة طلخا.

فيما، تناقش لجنة حقوق الإنسان دعوة المجلس القومي لحقوق الإنسان وذلك لمناقشة التقرير السنوي الخامس عشر 2019/2020 للمجلس القومي لحقوق الإنسان ولبحث أوجه التعاون والعمل المشترك مع اللجنة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان.