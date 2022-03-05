شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف لتنسيقية الأحزاب يوضح اقتصاد المعرفة "وقود الثورة الصناعية الرابعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، فى إنفوجراف، اقتصاد المعرفة "وقود الثورة الصناعية الرابعة"، جاء فيه أن اقتصاد المعرفة هو الاقتصاد المعتمد على اكتساب المعلومات واستثمارها فى التكنولوجيا لتحقيق التنمية، مشيرا إلى أن اقتصاد المعرفة ظهر بعد تطور عصر التكنولوجيا.

وأوضح الإنفوجراف أنه فى القرن الـ 20 كانت الأرض والعمالة ورأس المال أساس الاقتصاد، وأنه فى القرن الـ 21 أصبحت المعرفة الفنية والإبداع والذكاء أساس الاقتصاد، لافتا إلى أن اقتصاديات المعرفة تشكل 7 % من الناتج المحلى العالمى و10 % متوسط النمو السنوى لاقتصاد المعرفة عالميا و50 % من نمو الإنتاجية فى الاتحاد الأوروبى بفضل اقتصاد المعرفة.

وكانت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، رصدت فى إنفوجراف، الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ، جاء فيه أن تلك الاستراتيجية أطلقتها وزيرة البيئة ضمن مشاركة مصر بقمة cop26.

وجاء فى الإنفوجراف من أهداف الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ، تحقيق نمو اقتصادى مستدام والتكيف مع تغير المناخ وتحسين حوكمة وإدارة العمل فى مجال تغير المناخ وتحسين النية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية وتعزيز البحث العلمى ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة.