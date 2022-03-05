شكرا لقرائتكم خبر عن نواب "تنسيقية شباب الأحزاب" يشاركون بندوة حول قانون حقوق المسنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى الندوة التى نظمها مجلس إدارة نادى الزهور لمناقشة مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة.

وحضر الندوة كل من: النائب أحمد فتحى وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، والنائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن بمجلس الشيوخ، والنائبة هادية حسنى عضو مجلس النواب، والمستشار محمد الدمرداش رئيس مجلس إدارة نادى الزهور.

وقال فتحى، خلال الندوة، أنه من المميز والرائع أن الدولة تفكر فى هذا القرار بحق المسنين بأن لهم حقوق يجب الأخذ بالاعتبار بها ومراعاة سنهم، موضحا أن مشروع قانون حقوق المسنين هو ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى تضع نصب أعينها حقوق كافة فئات المجتمع المصرى.

وأشار وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يحافظ على كرامة المسنين ويعمل على توفير حياة كريمة لهم، كما أن هذا القانون يعد خطوة جادة للمساهمة فى دعم ورعاية حقوق المسنين، وتقديم المزيد من المزايا لهم والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية فى ظل بناء الجمهورية الجديدة.

ومن جانبه أكد النائب محمد فريد، أن قانون حقوق المسنين يستهدف تحسين جودة حياة المسنين، وهو قانون شامل يقر بمجموعة كبيرة من الحقوق، مثل الحق فى الرياضة والحق فى النقل وخلق بعض الامتيازات الأخرى، مثل خصومات وسائل النقل والأماكن الثقافية والسياحية، موضحا أن هذا القانون يخاطب فئة كبيرة من المصريين، ويأتى تطبيقًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشار وكيل لجنة التضامن بمجلس الشيوخ، إلى أن هذا القانون يستهدف تسهيل المهام الحياتية لكبار السن، وسيجرى إنشاء صندوق خاص يتولى الانفاق على هذه الالتزامات وتوفيرها، وهناك كارت للخدمات يمكنهم الحصول عليهم للتمتع بالخدمات.

فيما أعربت النائبة هادية حسنى، عن سعادتها بتنظيم هذا الندوة، التى تهدف إلى جلسة نقاشية بنادى الزهور حول قانون حقوق المسنين؛ لخلق حالة من الحوار المجتمعى بين النواب وأصحاب الشأن لأخذ مقترحاتهم وآرائهم وتوضيح بعض النقاط حول مشروع القانون.