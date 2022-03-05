رئيس الوزراء الإسرائيلي يتوجه لبرلين بعد زيارته لموسكو

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ)

بعد زيارة مفاجئة إلى العاصمة الروسية موسكو يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مناقشة النزاع الأوكراني مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين مساء اليوم السبت.

جاء ذلك نقلا عن دوائر في الحكومة الألمانية، كما أكد مكتب بينيت في إسرائيل الترتيب للاجتماع بين بينيت والمستشار شولتس.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف قد صرح فى وقت سابق من اليوم بأن الرئيس فلاديمير بوتين عقد اجتماعا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في الكرملين، مضيفا أنهما ناقشا الوضع في أوكرانيا.

ونقلت قناة (أر تي) الروسية الناطقة بالعربية عن بيسكوف قوله إنه من غير المخطط أن تكون هناك تصريحات لوسائل الإعلام عقب المحادثات بين بوتين وبينيت.

وكانت وسائل إعلام عبرية أفادت بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي زار العاصمة الروسية موسكو بشكل سري، اليوم السبت، لبحث العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وذكرت اليوم صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن "بينيت أصبح أول زعيم غربي يجتمع مع بوتين منذ غزو أوكرانيا وسط تكهنات بأن إسرائيل تتوسط في محادثات سلام بين البلدين".