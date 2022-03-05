غدًا.. جامعة سوهاج تنظم مهرجان التميز الرياضي

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبد الواحد:

تنظم جامعة سوهاج بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للتنمية الرياضية)، غدًا الأحد، مهرجان التميز الرياضي "النسخة الرابعة"، تحت شعار (شباب جامعات الجمهورية الجديدة)، وذلك بملاعب الجامعة بالمدينة الجامعية للطالبات، على مدار يومي 6 و7 من شهر مارس الجاري.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن هذه الفعالية تأتي في إطار رفع معدلات اللياقة البدنية ومحاربة السمنة لدى شباب الجامعات وتشجيع ممارسة الرياضة وصقل المواهب.

وأضاف "عبدالخالق" أن المهرجان سيتضمن العديد من الرياضات الجماعية والفردية، ومنها خماسي كرة القدم، وكرة السلة، والكرة الطائرة، أما الألعاب الفردية فهي تتضمن تنس الطاولة بنظام الفردي، ألعاب القوى (عدو 100مترًا)، وقوة الذراعين، والكاراتيه (كاتا فردي)، وثب طويل، ألعاب ترويحية، مشيراً إلى أنه بدأت منافسات الأدوار التمهيدية، اليوم السبت.

وأوضح صبري محمد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بجامعة سوهاج أن الجوائز للمراكز الثلاثة الأولى ميداليات ذهبية، وفضية، وبرونزية، وشهادات تقدير ومبالغ مالية رمزية.