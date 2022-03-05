8 أطنان حشيش.. تحديد جلسة النطق بالحكم على 17 متهمًا في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

حددت محكمة جنايات الإسكندرية جلسة 8 مايو المقبل للنطق بالحكم على 17 متهمًا، لاتهامهم بجلب 6 أطنان حشيش عبر ميناء الإسكندرية.

صدر القرار برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر، وعضوية كل من المستشارين محمد علي عبد المجيد وأيمن إبراهيم درويش، وهيثم وجيه حماد.

ترجع وقائع القضية رقم 3335 سنة 2019 جنايات قسم شرطة الجمرك عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط مركب صيد تحمل كميات كبيرة من مخدر الحشيش من خارج البلاد.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إلى تكوين 17 متهمًا كونوا تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة إلى البلاد عبر البحر المتوسط مستخدمين مركب صيد.

جرى استصدار إذن من النيابة العامة بالتنسيق مع القوات البحرية وتمكنوا من ضبط المركب داخل المياه الإقليمية وعلى متنها عدد 260 جوال تزن 6 أطنان حشيش.

تحفظت القوات على المركب والمضبوطات، وألقى القبض على المتهمين، وبعرضهم على النيابة العامة أحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.