هل ستجيب إيران على الأسئلة النووية للأمم المتحدة

سعى مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل ماريانو جروسي، لسنوات لإيران للإجابة على أسئلة حول جزيئات اليورانيوم التي صنعها الإنسان، والتي عُثر عليها في مواقع نووية سابقة غير معلنة في البلاد.

وقالت وكالات المخابرات الأمريكية والدول الغربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران أدارت برنامج أسلحة نووية منظم حتى عام 2003. وتنفي إيران منذ فترة طويلة سعيها لامتلاك أسلحة نووية.

ونشرت وكالة «AP»، السبت، أن إيران اقترحت أنها قد تقدم إجابات سعت إليها منذ فترة طويلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في نهاية مايو، حيث يبدو أن المحادثات في فيينا بشأن اتفاقها النووي الممزق مع القوى العالمية توشك على نهايتها.

الأسئلة العالقة

جاء تعليق محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أثناء زيارة جروسي إلى طهران في محاولة قد تدفع بالصفقة إلى نهايتها.

بينما لم يؤكد جروسي بشكل مباشر الجدول الزمني لإسلامي، وصف زيارته بأنها تعني «معالجة الأسئلة المعلقة» حيث يبدو أن المفاوضين في أوروبا وصلوا إلى موعد نهائي لمعرفة ما إذا كان يمكن إحياء اتفاقية 2015.

وذكر جروسي «سيكون من الصعب تصديق أو تخيل أن مثل هذه العودة المهمة إلى مثل هذا الاتفاق الشامل مثل (الاتفاق النووي) سيكون ممكنًا إذا لم تكن الوكالة وإيران تتفقان بشأن كيفية حل هذه القضايا الهامة المتعلقة بالضمانات».

تشير الضمانات بلغة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة ورصد البرنامج النووي لبلد ما.

تخصيب اليورانيوم

تقوم طهران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%- وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق وخطوة فنية قصيرة من مستويات تصنيع الأسلحة بنسبة 90% وأكبر بكثير من سقف الاتفاق النووي البالغ 3.67%. كما يستمر مخزونها من اليورانيوم المخصب في النمو، مما يقلق خبراء حظر الانتشار النووي من أن إيران يمكن أن تكون أقرب إلى عتبة امتلاك ما يكفي من المواد لصنع سلاح نووي إذا اختارت السعي وراء ذلك.

لعبت المواقع غير المعلنة دورًا في صفقة 2015 الأولية أيضًا. في ذلك العام، حضر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية آنذاك إلى طهران وقام بزيارة أحد مواقع برنامج الأسلحة المشتبه بها في بارشين. كما أخذ المفتشون عينات لتحليلها.

يواجه مفتشو غروسي أيضا تحديات في مراقبة التقدم الإيراني الحالي في برنامجها المدني.

وتحتفظ إيران بتسجيلات كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ فبراير 2021، ولم تسمح للمفتشين بمشاهدتها وسط المفاوضات النووية.

وفي فيينا، يبدو أن المفاوضين يشيرون إلى اقتراب التوصل إلى اتفاق- حتى مع احتدام حرب روسيا على أوكرانيا. كان سفير روسيا هناك، ميخائيل أوليانوف، وسيطًا رئيسيًا في المحادثات وغرد، الخميس، بأن المفاوضات «قاربت على الانتهاء». كان هذا أمرًا اعترف به أيضًا المفاوض الفرنسي فيليب إيريرا.

في غضون ذلك، كشف الحرس الثوري الإيراني، السبت، عن قاعدتين جديدتين للصواريخ والطائرات المسيرة تحت الأرض في البلاد. وقال التلفزيون الرسمي، إن القواعد تحتوي على صواريخ أرض - أرض وطائرات مسيرة مسلحة قادرة على «الاختباء من رادار العدو»

نووي إيران

تقوم طهران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%

يعتبر أعلى مستوى لها على الإطلاق وخطوة قصيرة من مستويات تصنيع الأسلحة بنسبة 90%

يعد تخصيبها أكبر بكثير من سقف الاتفاق النووي البالغ 3.67%.

يقلق الخبراء من أن إيران يمكن أن تكون أقرب إلى امتلاك ما يكفي من المواد لصنع سلاح نووي

لعبت المواقع غير المعلنة دورًا في صفقة 2015 الأولية أيضًا

يواجه مفتشو غروسي أيضًا تحديات في مراقبة التقدم الإيراني الحالي في برنامجها المدني