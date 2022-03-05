بوتين يحذر الأطراف الثالثة من حظر الطيران في أوكرانيا

فيما دفع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الناتو لفرض منطقة حظر طيران فوق بلاده، حيث كانت القوات الروسية تقصف مواقع إستراتيجية في أوكرانيا، ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ستعتبر أي إعلان طرف ثالث لمنطقة حظر طيران فوق أوكرانيا بمثابة «مشاركة في النزاع المسلح».

قائلا: «روسيا ستنظر إلى أي تحرك في هذا الاتجاه على أنه تدخل سيشكل تهديدًا لأفراد خدمتنا وسننظر إليهم على أنهم مشاركون في الصراع العسكري، ولن يهم من هم أعضاء».

وذكر الناتو أن منطقة حظر الطيران، والتي ستمنع جميع الطائرات غير المصرح بها من التحليق فوق أوكرانيا، قد تثير حربًا واسعة النطاق في أوروبا مع روسيا المسلحة نوويًا.

رفض الحظر

وانتقد زيلينسكي حلف شمال الأطلسي (الناتو) لرفضه فرض منطقة حظر طيران فوق بلاده، محذرًا من أن «كل من يموتون من هذا اليوم سيموتون بسببك أيضًا».

وقال الناتو، إن منطقة حظر الطيران، التي ستمنع جميع الطائرات غير المصرح بها من التحليق فوق أوكرانيا، قد تثير حربًا واسعة النطاق في أوروبا.

بينما ترسل الولايات المتحدة وأعضاء آخرون في حلف شمال الأطلسي أسلحة إلى كييف وانتشار أكثر من مليون لاجئ عبر القارة، بدأ الصراع بالفعل في اجتذاب بلدان خارج حدود أوكرانيا.

تمزيق وقف النار

وانهار وقف إطلاق النار المحدود الذي أعلنته روسيا للسماح للمدنيين بإخلاء مدينتين في أوكرانيا بسرعة، وألقى المسؤولون الأوكرانيون باللوم على القصف الروسي لعرقلة الممر الآمن الموعود حيث شددت موسكو قبضتها على الساحل الجنوبي. وتسابق السكان للفرار من مناطق غير محاصرة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنها اتفقت مع القوات الأوكرانية على طرق إجلاء لميناء ماريوبول الاستراتيجي في الجنوب الشرقي ومدينة فولنوفاكيا الشرقية. تعرضت المدينتان للهجوم منذ أيام، مما أدى إلى ظهور مشاهد من اليأس والدمار والموت عكست مشاهد الحرب في أوكرانيا في أماكن أخرى.

وأظهر الكفاح لفرض وقف إطلاق النار هشاشة الجهود المبذولة لوقف القتال في جميع أنحاء أوكرانيا، حيث بلغ عدد الأشخاص الفارين من البلاد 1.4 مليون في اليوم العاشر بعد غزو القوات الروسية للجوار.

وأضاف زيلينسكي: «نحن نبذل قصارى جهدنا لإنجاح الاتفاقية». «هذه واحدة من المهام الرئيسية لهذا اليوم. دعونا نرى ما إذا كان بإمكاننا المضي قدمًا في عملية التفاوض».

وقال كيريلو تيموشينكو، نائب رئيس مكتب الرئيس زيلينسكي: «الجانب الروسي لا يلتزم بوقف إطلاق النار وواصل إطلاق النار على ماريوبول نفسها وعلى المنطقة المحيطة بها». «المحادثات مع الاتحاد الروسي جارية بشأن وقف إطلاق النار وضمان ممر إنساني آمن».

مسرح بؤس

كانت ماريوبول مسرحًا لبؤس متزايد في الأيام الأخيرة وسط هجوم أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي ومعظم خدمات الهاتف وأثار احتمالية نقص الغذاء والماء لمئات الآلاف من الأشخاص في الطقس المتجمد. قال أطباء بلا حدود إن الصيدليات نفدت.

وقال مسؤول كبير في ماريوبول، بافلو كيريلينكو، رئيس الإدارة العسكرية المدنية في دونيتسك التي تضم المدينة، إن الممر الإنساني سيمتد إلى زابوريزهيا، على بعد 226 كيلومترًا (140 ميلاً).

وفي تصريحات نقلها التلفزيون الأوكراني، قال رئيس بلدية ماريوبول فاديم بويشينكو، إن آلاف الأشخاص تجمعوا للحصول على ممر آمن خارج المدينة، وإن الحافلات كانت تغادر عندما بدأ القصف.

ممرات إنسانية

وقبل إعلان روسيا وقف إطلاق النار المحدود، حثت أوكرانيا موسكو على إنشاء ممرات إنسانية للسماح للأطفال والنساء وكبار السن بالفرار من القتال.

لكن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد، السبت، أن «الجانب الأوكراني، الجانب الأكثر اهتمامًا هنا، على ما يبدو، يختلق باستمرار ذرائع مختلفة لتأجيل بدء اجتماع آخر». وقال إن روسيا مستعدة لجولة ثالثة من المحادثات.

تواصلت الجهود الدبلوماسية مع وصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى بولندا للقاء رئيس الوزراء ووزير الخارجية، بعد يوم من حضور اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بروكسل تعهد فيه الحلف بتكثيف الدعم لأعضاء الجناح الشرقي.

أعلنت شركة إيروفلوت، شركة الطيران الروسية الرائدة المملوكة للدولة، أنها تخطط لوقف جميع الرحلات الجوية الدولية. باستثناء بيلاروسيا، ابتداء من الثلاثاء في أعقاب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

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